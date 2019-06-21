Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Следственный судья Юлия Федулеева отправила его в следственный изолятор без возможности выхода на свободу под залог, сообщает «Думская».

Мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного Кодекса: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - «похищение», «покушение на изнасилование несовершеннолетнего», «убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием» и «надругательство над телом».

Подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что «не знает». Кроме того, Тарасов утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.

В ближайшее время Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

Как сообщал ForUm, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня, в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где пропала девочка. По подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний юноша, который живет в этом доме с родителями. При задержании подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, он пытался изнасиловать девочку, а потом задушил.