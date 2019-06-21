В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» от 25 апреля 2019 № 2704-VIII.

Текст конституционного представления размещен на официальном сайте Конституционного Суда Украины в рубрике «На рассмотрении суда».

«Субъект права на конституционное представление считает, что положениями ряда статей закона №2704-VIII нарушаются права граждан на использование родного языка, ограничивается доступ граждан, например, к культурной продукции на родном языке, создается атмосфера нетерпимости к языковому многообразию, исторически присущему единому многонациональному народу Украины, не регулируется порядок применения языков национальных меньшинств в Украине... », - говорится в нем.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более две тысячи поправок, внесенных в закон.