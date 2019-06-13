Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский 12 июня совершил рабочую поездку в Республику Молдова, где провел встречи со всеми молдавскими руководителями, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Отмечается, что в первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля парламента Зинаидой Гречаной и назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства - главой внешнеполитического ведомства Николаем Попеску, вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой.

Во второй половине дня проведены встречи с премьер-министром Павлом Филиппом и членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски.

Также украинский дипломат встретился с Главой делегации ЕС в РМ Петером Михалко, Послом Румынии в РМ Даниэлем Ионицэ и представителями посольства США в РМ.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в РМ. Отмечено, что нынешний политический кризис потенциально дестабилизирует ситуацию в регионе.

Крыжанивский отметил, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции. «Украина призывает все политические силы в Республики Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать дальнейшему демократическому развитию государства», – говорится в сообщении.

МИД Украины обращает внимание представителей СМИ на важность проверки достоверности информации, которая распространяется в информационном пространстве, относительно контактов украинской стороны с молдавскими руководителями.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября, но Додон отменил эти указы.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове. РФ признала новое правительство страны. Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция заявили о поддержке решений парламента Молдовы. Румыния также поддержала смену власти в Молдове.