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Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Европейского Совета Дональда Туска к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию с тем, чтобы вернуть мир в Украине. 

В районе населенного пункта Новоселовка Вторая в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовой автомобиль двое военнослужащих 17-й отдельной танковой Криворожской бригады погибли, один – был ранен. Зеленский обратился к РФ из-за обострения на Донбассе.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины) в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет писать заявление об отставке из-за трагедии в Переяславе-Хмельницком.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили стать председателем партии «Удар» и повести ее на выборы в Верховную Раду. 

Утвержденная Кабинетом Министров Украины среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы основана на допущении о снижении курса национальной валюты на конец текущего года до 28 гривен/доллар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать интересы государства и граждан Украины в деле Приватбанка. 
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