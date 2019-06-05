Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Европейского Совета Дональда Туска к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию с тем, чтобы вернуть мир в Украине.

В районе населенного пункта Новоселовка Вторая в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовой автомобиль двое военнослужащих 17-й отдельной танковой Криворожской бригады погибли, один – был ранен. Зеленский обратился к РФ из-за обострения на Донбассе.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины) в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет писать заявление об отставке из-за трагедии в Переяславе-Хмельницком.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили стать председателем партии «Удар» и повести ее на выборы в Верховную Раду.

Утвержденная Кабинетом Министров Украины среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы основана на допущении о снижении курса национальной валюты на конец текущего года до 28 гривен/доллар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать интересы государства и граждан Украины в деле Приватбанка.