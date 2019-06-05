Утвержденная Кабинетом Министров Украины среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы основана на допущении о снижении курса национальной валюты на конец текущего года до 28 гривен/доллар, сообщает УНИАН.



Как говорится в стратегии, курс гривни на конец 2020 года ожидается на уровне 29,4 гривни/доллар, на конец 2021 года - 30,5 гривни/доллар, в 2022 году - 30,7 гривни/доллар.

При том, что среднегодовой курс составит 27,4 гривни/доллар в 2019 году, 28,2 гривни/доллар в 2020 году, 29,4 гривни/доллар в 2021 году и 30,0 гривни/доллар в 2022 году.

Рост реального ВВП ожидается на уровне 2,8%, 3,3%, 3,8% и 4,1%, соответственно. Дефицит государственного бюджета - 2,23%, 2,09%, 1,88% и 1,70% ВВП, соответственно.

Поступления от приватизации оцениваются в 17,1 миллиарда гривен в 2019 году, 5 миллиардов гривен в 2020 году, 6 миллиардов гривен в 2021 году и 6 миллиардов гривен в 2022 году.



Напомним, 5 июня Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы - основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики, который определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом