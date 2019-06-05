Украина должна продолжать движение в Европейский Союз, а европейская интеграция –гарантия независимости украинского государства. Об этом во время совместного брифинга с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По итогам моих встреч могу уверенно сказать, что Европейский Союз будет оставаться надежным партнером Украины на пути создания новых историй успеха. Европейская интеграция -это, прежде всего, обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС», - сказал он.

По словам главы государства, он вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в Украине, а инициированные им досрочные выборы в парламент призваны ускорить процесс перезагрузки пропитанной коррупцией политической системы.

«Отдельным важнейшим направлением нашей и лично моей работы будет активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления. Среди своих приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины», - отметил он.

Зеленский поблагодарил президента Европейского Совета за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию с тем, чтобы вернуть мир в Украине.

Политики обсудили ситуацию незаконно задержанных в России граждан Украины, в том числе 24 военных моряков, и совместные усилия для их освобождения. Также речь шла о возможности улучшения жизни украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Президент заявил, что будет рад приветствовать европейских партнеров 8 июля на саммите Украина-ЕС в Киеве.

«Это будет важная возможность придать новый, мощный импульс развитию наших отношений. По результатам встречи мы пришли к выводу, что не только Украине нужен Евросоюз как гарант ее успеха как независимого и богатого государства, но и Евросоюзу нужна Украина – демократическая, дружелюбная, стабильная, сильная», - подчеркнул глава государства.

Со своей стороны Президент Европейского Совета отметил, что первый зарубежный визит президента Украины в Брюссель является очень серьезным сигналом, а Евросоюз всегда будет готов помочь Украине усиливать демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику и продолжать реформы энергетического сектора.

Он также подчеркнул, что Евросоюз готов продолжать работу над имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и оказывать финансовую поддержку украинским реформам.

Туск сообщил, что во время встречи с Владимиром Зеленским обсуждались угрозы для безопасности Украины.

«Евросоюз будет оставаться на своем курсе и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы осуждаем решение России о предоставлении российского гражданства украинцам на Донбассе и жителям Крыма. Это противоречит Минским соглашениям», - отметил он.

Также Туск подчеркнул, что Украина может полагаться на Европейский Союз, который будет оставаться ее лучшим другом и союзником.