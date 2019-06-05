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Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины) в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета, сообщает пресс-служба НАБУ.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что 5 июня 2019 детективы НАБУ осуществляют обыски в здании «Федерации футбола Украины». Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные обыски согласованы Генеральным прокурором Украины.

Напомним, ранее начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук сообщил, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).
ForUm

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