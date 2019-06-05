Вчера, 4 июня, на Донбассе в районе населенного пункта Новоселовка Вторая в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовой автомобиль двое военнослужащих 17-й отдельной танковой Криворожской бригады погибли, один – был ранен, сообщает пресс-центр штаба ООС.



«Вчера в районе населенного пункта Новоселовка Вторая вооруженным формированием Российской Федерации был коварно обстрелян автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных сил Украины, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделения Объединенных сил», – сказано в сообщении.

Отмечается. что вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский защитник, которому была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталь.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 3 –е получили ранения.

Вследствие обстрелов с начала текущих суток, 5 июня, погиб один военнослужащий.