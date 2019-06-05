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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет писать заявление об отставке из-за трагедии в Переяславе-Хмельницком. Об этом он заявил в кулуарах здания правительства после заседания Кабмина, сообщает 112 Украина

Также Аваков не считает необходимой отставку главы нацполиции Князева. 

Вопрос об отставке Авакову задавали дважды и первый раз, он его проигнорировал, отметил только, что уволить его может Верховная Рада, если посчитает нужным. Немного позже журналисты спросили, не будет ли увольняться глава Нацполиции Сергей Князев, на что Аваков ответил: «Я не считаю, что глава полиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает все. что от него зависит». 

Следующим вопросом был: «Вы заявление об отставке также не напишете?». 

«Я тоже не напишу заявление об отставке. Но мою отставку в соответствующем порядке может рассмотреть этот парламент, или следующий.», - ответил Аваков. 

Напомним, 4 июля под зданием Министерства внутренних дел в Киеве активисты требовали отставки главы МВД Арсена Авакова из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейского.
ForUm

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