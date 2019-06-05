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Мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили стать председателем партии «Удар» и повести ее на выборы в Верховную Раду. Об этом городской голова сообщил в своем видеообращении на странице в Facebook.

«Я видел сегодня обращение Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах. Поэтому я готов подставить свое политическое плечо. Убежден, такой наш союз удвоит усилия ради перемен в стране. И вместе у нас есть план изменений и люди, которые способны их воплотить», - сказал он.

По словам городского головы, он поддерживает шаги эффективного реформирования нового президента и евроатлантический курс государства.

При этом Кличко заявил, что остается мэром столицы.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский  вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.

Саакашвили заявил, что не будет участвовать в выборах, но поспособствует обновлению политического класса в Украине. 
ForUm

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