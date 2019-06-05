Президент Украины Владимир Зеленский намерен защищать интересы государства и граждан Украины в деле Приватбанка. Об этом он сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщается на странице АП в Twitter.
«Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», – заявил Глава государства.
Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.
16 мая Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.
24 мая Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения суда.
27 мая решение суда было обжаловано Приватбанком.
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