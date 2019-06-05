также в разделеЭкономика
Зеленский: Слухи о дефолте не имеют ничего общего с моей позицией 26
Украина увеличила импорт газа почти на 20% 28
На украинских АЗС дорожает автогаз 56
НКРЭКУ: Электроэнергия в новом рынке дорожать не будет 32
НБУ объяснил падение курса гривни 45
Запасы газа в украинских ПХГ выросли на треть 37
НБУ уличил Приватбанк в нарушении финмониторинга 25
Уровень теневой экономики упал до минимума за 11 лет 22
В первом квартале резко упали темпы роста иностранных инвестиций 29
Суд отложил рассмотрение иска Коломойского к НБУ 29
Определены лучшие монеты Украины 2018 года 28
Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии 37
Блогер: Коломойский руками СБУ и СНБО хочет свернуть рынок электроэнергии 20
«Газпром» обжаловал взыскание активов в Люксембурге в пользу «Нафтогаза» 30
Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов 27
Мининфраструктуры разработало план возвращения грузов в порты Азова 25
Прибыли Коломойского под угрозой: СБУ начала борьбу за отмену рынка электроэнергии 36
МВФ позитивно оценил монетарную политику НБУ 23

Президент Украины Владимир Зеленский намерен защищать интересы государства и граждан Украины в деле Приватбанка. Об этом он сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщается на странице АП в Twitter.

«Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», – заявил Глава государства.

Как сообщал ForUm, 18 апреля Окружной административный суд Киева  отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

16 мая Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.

24 мая Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения суда.

27 мая решение суда было обжаловано Приватбанком.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2550 грн.
18
Теги