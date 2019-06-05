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Обострение конфликта на Донбассе – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, комментируя увеличение боевиками количества обстрелов и гибель украинских военных.

«Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал он на своей странице в Facebook.

«Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», – подчеркнул Зеленский.

За минувшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 3 –е получили ранения.

Вследствие обстрелов с начала текущих суток, 5 июня, погиб один военнослужащий.

Сегодня в Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы. 
ForUm

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