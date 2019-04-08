Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Об этом заявила пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская, передает УНИАН.

По ее словам, сейчас Мангер находится на стационарном лечении в Хобластном кардиологическом диспансере.



«У него – проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет», - рассказала Ляшевская.

В свою очередь адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что запланированное на 15:30 8 апреля заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета, скорее всего, будет перенесено.

«Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все же состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, так как Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья», - предположил адвокат.

Он напомнил, что 6 марта Шевченковской райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности Мангера сроком на один месяц. «Генпрокуратура хочет продлить этот срок еще на два месяца», - сказал Ильченко.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева снова обязалМангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорта до 1 июня.