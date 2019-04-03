Ночью 3 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Суд обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорта. Срок действия меры пресечения - до 1 июня, сообщает Радио Свобода.

Без удовлетворения осталось ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Мангер заявил, что обжалует решение суда.

Судебное заседание началось около 13:40 2 апреля. Через несколько часов после начала суд принял решение отстранить от процесса адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую, поскольку она является потерпевшей по другому делу.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

6 марта Шевченковский суд отстранил его от должности на месяц – до 6 апреля 2019 года.