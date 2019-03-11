Правоохранители сняли электронный браслет с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и вернули ему загранпаспорт 6 марта.

Об этом сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко, передает УНИАН.

По его словам, браслет сняли после того, как Шевченковский районный суд Киева отказался продлевать ему меру пресечения.

Ильченко также сообщил, что адвокаты готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении его от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. «Жалобу мы еще не подали. У нас есть 14 дней на обжалование судебного решения», - сказал Ильченко.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.

6 марта Шевченковский суд отстранил его от должности на месяц – до 6 апреля 2019 года.