СБУ підозрює колишню речницю Зеленського Мендель у поширенні російських наративів

СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили колишній речниці президента Володимира Зеленського Юлії Мендель про підозру в державній зраді та виправдовуванні російської агресії.

За версією слідства, Мендель використовувала публічні виступи, інтерв’ю іноземним медіа та дописи в соцмережах для поширення вигідних Росії наративів, дискредитації України та послаблення її міжнародної підтримки.

Зокрема, правоохоронці згадують інтерв’ю Мендель американському журналісту Такеру Карлсону. У ньому вона заявляла про відсутність в Україні демократії та свободи слова, називала президента Зеленського перешкодою для миру й стверджувала, що Україна нібито погоджувалася віддати Донбас під час переговорів із Росією у 2022 році.

За даними прокуратури, судові експертизи виявили у висловлюваннях Мендель ознаки порушень у сфері інформаційної безпеки. Слідство вважає, що ці заяви мали деморалізувати українське суспільство та сформувати за кордоном негативне ставлення до України.

Мендель перебуває за межами країни. СБУ заявила, що вживає заходів для притягнення її до відповідальності. Сама колишня речниця публічно не коментувала підозру.

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з 2019-го до липня 2021 року. У вересні проти неї запровадили санкції, зокрема обмежили доступ із території України до її сторінок у Facebook, Instagram та X.