также в разделеОбщество
«Еврейский клан Зеленского»: Полиция открыла дело из-за скандального баннера 3
Суд принял новый перевод слов Маркива, доказывающих его невиновность 6
МВФ прогнозирует, что за 6 лет Украина потеряет 1 миллион человек 6
В Украине от COVID-19 чаще всего умирают пожилые люди 9
Бывший руководитель Кагарлицкого отдела полиции судиться за должность 12
Степанов: Украина может запустить собственное производство вакцин 9
В Одессе полицейский организовал сеть борделей 9
Минрегион: Объекты «Большого строительства» готовы на 84% 12
Главный судмедэксперт Прикарпатья попался на взятке 7
НАБУ готовит очередной фейк в отношении ОАСК за бюджетные деньги 28
В больницах с COVID-19 и подозрением на него находятся более 20 тысяч украинцев 9
Степанов назвал единственный способ побороть COVID-19 35
В Украине зафиксировано 5062 новых случая COVID-19 29
ВР потратила на маски и дезинфекторы почти 700 тысяч 13
Минздрав: Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса 23
В Раде около 60 нардепов переболели или еще болеют COVID-19 25
Зеленский посетил военных в зоне ООС 27
Почти 60% украинцев готовы с оружием в руках отстаивать целостность страны 28

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемых в организации нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.

Как сообщает пресс-служба суда, сегодня коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы Мангера и Левина на решение Днепровского райсуда об избрании обвиняемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей до 18 октября.

«По результатам апелляционного рассмотрения определение Днепровского райсуда оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, поданные в интересах обвиняемых - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).

Прокуратура просит приговорить Мангера и Левина к 12 годам лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1967 грн.
9
Теги