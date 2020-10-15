Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемых в организации нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.

Как сообщает пресс-служба суда, сегодня коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы Мангера и Левина на решение Днепровского райсуда об избрании обвиняемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей до 18 октября.

«По результатам апелляционного рассмотрения определение Днепровского райсуда оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, поданные в интересах обвиняемых - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).

Прокуратура просит приговорить Мангера и Левина к 12 годам лишения свободы.