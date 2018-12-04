По делу об убийстве общественной активистки, управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на совещании руководства правоохранительных органов в Одессе, сообщает УНИАН.

«Объявлено еще одно очень важное подозрение гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. Этот человек был осужден вместе со своим отцом. Отец - пожизненно. А младший - на 15 лет за организацию убийств и нападений в Херсонской области на водителей. Общее количество доказанных убийств - 15 человек», - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко», «но у нас есть подозрение, что это не было обосновано».

Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, но большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

«На данный момент новостью является то, что, кроме организатора, которому подозрение было объявлено ранее, добавилась еще одна сторона штаба нападения на Гандзюк - это гражданин Левин», - сказал Луценко.

По его словам, Левин бежал из Украины в день, когда начались задержания по делу Гандзюк, теперь осуществляются меры, чтобы задержать его по международным поручениям за рубежом. Вместе с тем он заверил, что отсутствие Левина в Украине не повлияет на следствие, «которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика».

Также Луценко заявил, что следствие сошлось на понимании ключевой версии: «Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата и криминального авторитета, а затем мы видим более точно и фигуру заказчика». Луценко пообещал, что, как только следствие соберет достаточное количество доказательств, назовет фамилию заказчика этого убийства.

Напомним, ранее Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.