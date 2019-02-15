За главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

«Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь», – написал он.

По ловам Ильченко, в конечном итоге было принято решение о внесении залога им лично.

«Так мы избежим очередной волны домыслов от Доценко и Ко по поводу денег. Сейчас еду в казначейство», – подчеркнул он.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Мангер взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Генеральная прокуратура намерена обжаловать данное решение суда.