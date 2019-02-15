За главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.
«Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь», – написал он.
По ловам Ильченко, в конечном итоге было принято решение о внесении залога им лично.
«Так мы избежим очередной волны домыслов от Доценко и Ко по поводу денег. Сейчас еду в казначейство», – подчеркнул он.
Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.
15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Мангер взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.
Генеральная прокуратура намерена обжаловать данное решение суда.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время