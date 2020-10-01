Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский в суде заявил, что другой подозреваемый Алексей Левин называл заказчиком нападения главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщается на странице сообщества Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook.

«Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе убийства Кати Гандзюк.

Он сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно «Николаевич» заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали «стрелочника» Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что «Николаевич» - это и есть Мангер», - говорится в сообщении.

Также Павловский заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера.

«Именно поэтому 17 декабря 2019 он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Кати Гандзюк Мангера и Левина», - отмечают активисты.

Семью Кати Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском районном суде города Одессы.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского.

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку. Договоренность о нападении происходила во дворе Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

В январе 2020 суд арестовал Павловского. Он признал свою вину.