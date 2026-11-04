В Одесі рашисти атакували торговельний центр та житлові будинки

Торговельний об'єкт і житлові будинки зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки на Одесу.

"Наразі міські служби працюють на місці та надають необхідну допомогу мешканцям. Представники районної адміністрації консультують щодо отримання матеріальної допомоги. Комунальні підприємства допомагають закривати пошкоджені вікна та дверні отвори", – повідомив перший заступник мера Одеси Олександр Філатов.

На місці події розгорнуто оперативний штаб, де працюють фахівці Одеської міської військової адміністрації, районної адміністрації та комунальних служб.

Триває ліквідація наслідків обстрілу, інформація про постраждалих станом на цю годину відсутня.

Фото: ДСНС.