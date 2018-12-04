Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом генпрокурор заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

«В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления», - сказал он.

Генпрокурор добавил, что есть «несколько десятков версий этого преступления, но следствие сходится на том, что найдена основная версия».

«И мы видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены», - заявил Луценко.

Напомним, ранее общественные активисты сообщили, что председатель Херсонского областного совета, глава местной ВО «Батькивщина» Владислав Мангер пытается сбежать из страны.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует помощник нардепа (фракция «Блок Петра Порошенко») Николая Паламарчука Игорь Павловский. Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.