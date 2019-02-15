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За Мангера внесли залог 48

Подозреваемый в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вышел из СИЗО. Об этом сообщает Громадське.

«Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать, сколько это будет нужно следствию», - заявил он.

В то же время Мангер не уточнил источник 2,5 млн гривен, которые ранее внес его адвокат в качестве залога.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава  Мангер взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Генеральная прокуратура намерена обжаловать данное решение суда.
ForUm

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