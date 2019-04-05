Сегодня, 5 апреля, в Херсоне в Днепровском райотделе полиции на председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, снова надели электронное устройство слежения (браслет). Об этом рассказала начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко, сообщает УНИАН.

«Устройство слежения наши сотрудники по решению Шевченковского райсуда Киева надели на Владислава Мангера 5 апреля в помещении Днепровскго райотдела полиции Херсона», - сказала Атаманенко.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева снова обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорта до 1 июня.