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Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета Владислав Мангер взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен, сообщает УНИАН.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство обвинения. Адвокаты Мангера анонсировали подачу апелляции на решение суда. Полный текст решения суд огласит 18 февраля в 16:00.

После оглашения решения суда адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.»У Мангера нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь», – отметил он.

Также отмечается, что Мангера арестовали в зале суда и доставят в СИЗО.

Ceд по избранию меры пресечения предполагаемому заказчику убийства Гандзюк длился почти четверо суток.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.

В то же время заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Евгения Рищука отстранили от исполнения обязанностей на время расследования убийства Гандзюк.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки. 
ForUm

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