Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом он заявил во время совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко принял доклад Кривоноса относительно предложений по проверке ГК «Укроборонпром» и реформированию оборонного сектора.

«Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти проверку. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность», - сказал он.

«В случае выявления оснований прошу передать соответствующие результаты исследований полиграфа или контрразведке Службы безопасности Украины, или в правоохранительные органы. Если будут выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления», - заявил Порошенко.

Президент также отметил, что на основании рекомендаций полковника Кривоноса обратится к правительству относительно немедленного финансирования международного аудита концерна «Укроборонпром». Он добавил, что решение должно быть принято уже в апреле.

Порошенко также подчеркнул, что отдельно, не в качестве международного аудита, должны быть проведены проверки и Государственной аудиторской службой и поручил доложить ему о сроках начала проверки.

Глава государства подчеркнул, что проверку деятельности «Укроборонпрома» должна провести Счетная палата Украины. Он поручил Турчинову взять на контроль этот вопрос и доложить ему о результатах проверки.

Также Порошенко отметил необходимость привлечь к проверке и общественные организации и проинформировать представителей общественности об итогах этих проверок.

Президент также подчеркнул важность ускорения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта об изменениях в законодательство о государственном оборонном заказе. «Мы должны раскрыть эту информацию», - отметил он и добавил, что «провел консультации с нашими международными партнерами, и они полностью поддерживают эти шаги».

Что касается наблюдательного совета «Укроборонпрома» Глава государства поддержал предложение привлечь туда представителей наших стратегических партнеров.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.