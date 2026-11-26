Два українські документальні фільми потрапили до переліку стрічок, допущених до розгляду на 99-й кінопремії «Оскар». Йдеться про картини «Сліди» (Traces) та «Останнє повідомлення» (The Last Message), повідомила Українська кіноакадемія.

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила списки фільмів, які можуть претендувати на нагороди в трьох категоріях: «Міжнародний повнометражний фільм», «Повнометражний документальний фільм» та «Повнометражний анімаційний фільм».

Стрічка «Сліди», яку Український Оскарівський комітет обрав для представлення України, допущена до розгляду одразу у двох категоріях – міжнародного повнометражного та документального кіно.

Ще один український фільм – «Останнє повідомлення» – потрапив до переліку претендентів у документальній категорії. Раніше він також брав участь у національному відборі на право представляти Україну на премії.

Скільки фільмів претендують на «Оскар»

Цьогоріч конкуренція особливо висока. До розгляду в категорії «Міжнародний повнометражний фільм» допустили рекордні 104 стрічки, а в документальній категорії – 190.

Наступним етапом стане попереднє голосування, яке триватиме з 7 до 11 грудня. За його результатами сформують шортлисти з 15 фільмів у кожній із двох категорій. Офіційні короткі списки номінантів Американська кіноакадемія оголосить 15 грудня.

Включення до переліку допущених фільмів ще не означає номінацію на «Оскар» – українським стрічкам спершу потрібно пройти наступні етапи відбору.

Як повідомляло раніше ForUa, український фільм-кандидат на «Оскар» починає в тур США.