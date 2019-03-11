Президент Петр Порошенко заявил, что для обеспечения доверия к аудиту «Укроборонпрома» его должна провести всемирно известная аудиторская компания. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Давайте разделим, потому что есть три вещи. Первое - аудит. Для того, чтобы доверяли и международные партнеры желательно, чтобы делала одна из четырех всемирно известных аудиторских компаний. Другие - меньший уровень доверия», - ответил Глава государства на вопрос, означает желание привлечь к аудиту «Укроборонпрома» международные компании отсутствие доверия к украинским антикоррупционным ведомствам.

По словам Порошенко, второй вопрос - обеспечение ревизии. «И наша аудиторская служба украинская правительственная, и Счетная палата, и любой другой орган, который имеет право на проверку, будут привлечены к ревизии каждого контракта. Для чего это нужно? Для того, что и первое - для доверия. Ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно решимости и эффективности наших действий», - подчеркнул Президент.

Третьим вопросом Глава государства назвал расследование совершенных преступлений. «Если это чиновники, то это компетенция НАБУ и САП. Абсолютно все понимают, что Президент не имеет никакого влияния на эти расследования и это хорошо, потому что расследование должно быть независимым. Или Генеральная прокуратура, или Государственное бюро расследований, или любой, кто обнаружит преступление, должны расследовать и проинформировать общество», - сказал он.

«И последнее - это должно быть абсолютно прозрачно и общественность должна быть очень хорошо проинформирована, что и как там происходит. Если из этого сделать шоу и причем шоу делают те, кто воровал на армии - бывшие министры, бывшие премьер-министры, то на сегодняшний день я не дам просто этого сделать», - добавил Порошенко. Он отметил, что для прозрачности факты должны быть переданы в специальную временную следственную комиссию парламента, где присутствовали представители всех фракций и которые имеют возможность проверить, сделать выводы, проголосовать и проинформировать общество. «Это то, в чем я больше всего заинтересован», - подчеркнул Президент.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита «Укроборонпрома».