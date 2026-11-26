В Україні бойова лазерна установка протиповітряної оборони Blysk уперше у світі знищила російський реактивний дрон «Герань». Систему розробила компанія Carmine Sky, а одну з установок уже розгорнули для захисту об'єкта критичної інфраструктури, повідомив позаштатний радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, лазерні установки вже продемонстрували перші результати безпосередньо в бойових умовах. Зокрема, нещодавно одну з них встановили для захисту об'єкта критичної інфраструктури, де вона й уразила реактивний безпілотник російських окупантів.

Бескрестнов зазначив, що технологію розвивають у межах державної програми «Приватне ППО» за підтримки оборонного кластера Brave1.

Водночас говорити про серійне виробництво таких комплексів поки зарано. Розробка та застосування лазерних систем протиповітряної оборони залишаються складними й дорогими технологічними завданнями.

Наразі в Україні одразу кілька компаній працюють над створенням лазерних засобів для боротьби з повітряними цілями. Їхні випробування тривають.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ зупинили російський наступ на Добропілля за допомогою FPV-дронів і мінних загороджень.