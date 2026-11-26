Президент США Дональд Трамп прагне домогтися мирної угоди між Україною та Росією до початку січня. Однак його поспіх може не дати результату: Кремль не демонструє готовності до поступок, а європейські союзники виступають проти надмірного тиску на Київ. Водночас Москва пропонує Вашингтону масштабні економічні угоди на трильйони доларів. Про це пише оглядач Foreign Policy Крістіан Керіл.

За його словами, у Білому домі хочуть завершити переговорний процес до того, як демократи, які перемогли на нещодавніх проміжних виборах, отримають контроль над Конгресом США. Це може суттєво ускладнити реалізацію політичних планів Трампа.

Водночас європейські дипломати занепокоєні тим, що американська адміністрація наполягає на надмірних поступках з боку України, фактично створюючи вигідніші умови для Москви.

Видання припускає, що поспіх Трампа може бути пов'язаний не лише з внутрішньополітичними міркуваннями, а й з економічними інтересами його адміністрації. Зокрема, Москва пропонує американській стороні масштабні спільні проєкти у сферах нафти, газу, алюмінію та видобутку критично важливих корисних копалин. За оцінками російського представника Кирила Дмитрієва, загальна вартість потенційних домовленостей нібито може сягнути 14 трильйонів доларів.

Однак реалізація багатьох таких проєктів потребуватиме скасування західних санкцій проти Росії. Крім того, автор не виключає, що від потенційних домовленостей можуть отримати особисту вигоду люди з оточення американського президента. «Уряд Сполучених Штатів насправді намагається укласти дуже вигідну для Росії угоду. Саме з цього він виходить», – наводить Керіл слова військового історика Філліпса О'Браєна.

Попри прагнення Вашингтона швидко завершити переговори, перспективи припинення війни залишаються невизначеними. Нещодавній саміт Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені не приніс помітного прогресу щодо України. Після зустрічі російські війська знову завдали ракетних ударів, зокрема по рідному місту Володимира Зеленського. Тоді загинули двоє людей, серед них семирічна дитина.

Керіл звертає увагу, що Путін не демонструє готовності до компромісів і продовжує висувати максималістські вимоги. Серед них – перегляд європейської системи безпеки та повернення НАТО до кордонів 1997 року. Позицію сторін влучно описав один із європейських чиновників, якого цитує видання: «Американці поспішають, Путін не поспішає».

Водночас Україна продовжує демонструвати здатність протистояти російській агресії. Серед прикладів оглядач називає успішну атаку на Керченський міст, удари по російських нафтопереробних заводах та військові операції, які допомогли Силам оборони стримувати просування противника.

На думку Керіла, саме позиція європейських країн, військові можливості України та небажання Кремля відмовлятися від своїх максималістських вимог створюють серйозні перешкоди для планів американського президента. Тому досягнення мирної угоди до початку роботи нового складу Конгресу США залишається під великим питанням. Навіть сильне бажання Трампа прискорити переговори не означає, що Путін готовий завершити війну на прийнятних для України умовах.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп розсміявся у відповідь на питання щодо заяви президента Володимира Зеленського про те, що спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на якнайшвидшому укладенні угоди про завершення війни Росії проти України й хотіли б досягти її до січня.