У Києві шукають волонтерів, які допоможуть встановити головну новорічну ялинку України на Софійській площі. Її створюватимуть майже з 3 тисяч хвойних гілочок, які потрібно розправити та сформувати у пишне святкове дерево, повідомив президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

За його словами, долучитися до роботи запрошують усіх охочих. Волонтерів чекатимуть на Софійській площі 27 та 28 листопада з 12:00 і протягом усього дня. Організатори розраховують за ці два дні сформувати повноцінну ялинку з майже 3 тисяч гілочок.

Добруцький наголосив, що допомога небайдужих дуже потрібна, адже попереду багато роботи. Він також зазначив, що для учасників це можливість особисто долучитися до створення головного новорічного символу країни.

Як повідомляло раніше ForUa, купол Софійського собору, який не ремонтували понад 50 років, почали реставрувати.