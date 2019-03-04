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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав концерна «Укроборонпром», по подозрению в растрате 2,225 млн долл., сообщается на странице НАБУ в Facebook.

«4 марта 2019 детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» (входит в состав государственного концерна «Укроборонпром») по подозрению в растрате 2,225 млн долл. США», – говорится в сообщении.

Также в НАБУ подчеркнули, что задержаны еще трое бывших должностных лиц данногогоспредприятия.

Напомним, журналисты программы «Наші гроші» выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.
ForUm

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