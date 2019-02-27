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Директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В. отстранены от своих должностей. Об этом  «Цензор.НЕТ» сообщил генеральный директор «Укроборонпрома» Павел Букин.

«В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы «Наші гроші», и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабича А.А. и директора ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.», - сообщил Букин.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе »Наші гроші» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. 

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.
ForUm

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