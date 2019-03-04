Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору и еще четырем действующим и бывшим руководителям дочернего предприятия государственной компании «Укрспецэкспорт» Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт», причастным к организации преступной схемы растраты 55,5 млн гривен, сообщает пресс-служба САП.

Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения по предварительному сговору растраты имущества, повлекшем тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 5 191, ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что бывший директор ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия «Завод 410 ГА» средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица.

По данным САП, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» как распорядителем имущества ГП «Завод 410 ГА» с Министерством обороны Индии, вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекла к его сопровождению агента (посредника) - компанию-резидента Объединенных Арабских Эмиратов.

По условиям этого соглашения агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства осуществить от имени, в интересах, за счет и под контролем ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» мероприятия (оказать услуги) в целях заключения (организации заключения) и последующего выполнения вышеуказанного контракта.

За такие услуги на основании подписанных указанными должностными лицами ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» актов выполнения работ и платежных поручений со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента течение в 2015 году были перечислены надлежащие ГП «Завод 410 ГА» государственные средства в сумме 2,2 млн долларов США.

Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта не предоставлял.

Таким образом, по данным САП, в результате противоправных действий должностных лиц ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» и безосновательного пересчета агенту средств за предоставленные услуги государству в лице ГП «Завод 410 ГА» нанесен материальный ущерб на сумму эквивалентную 55,5 млн гривен.

Сейчас указанные лица, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержаны в порядке, предусмотренном ст.208 УПК Украины.

В суд готовятся ходатайства об избрании им меры предосторожности, связанных с содержанием под стражей.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл.