От ответственности за злоупотребления в сфере обороны и не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии. Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Народ должен знать правду. Если есть основания - человек должен полностью отвечать. Если это пиар-технологии ... также должна быть соответствующая реакция. У вас сегодня есть все возможности для того, чтобы подготовить беспристрастное, объективное, прозрачное расследование, которое точно вызывает доверие. И которое точно поддержит имидж Украины в мире. Мы не собираемся никого и ничего покрывать», - заявил он.

«Мы собираемся, чтобы решительные шаги (были совершены. - Ред.) в борьбе с коррупцией, с воровством, другим нарушением закона, чтобы те, кто в этом виноват, были привлечены к ответственности», - добавил он.

По его словам, речь идет о восстановлении доверия, речь идет о защите армии и оборонного комплекса от каких-либо обвинений.

«Одним из главных достижений Украины за несколько последних лет является укрепление авторитета и доверия к украинской армии, Вооруженным силам Украины, ко всему оборонно-промышленному и оборонному комплексу. Этой цели мы достигли за счет больших жертв наших воинов на фронте, большим усилиям добровольцев, волонтеров и всего украинского народа», - подчеркну Порошенко.

Президент заявил: «И потому как Верховный главнокомандующий я точно не дам разрушить доверие к армии ни тем, кто хочет наживаться на нашей армии и нашей обороноспособности, ни тем, кто ради политических целей и политиканства готов пожертвовать фундаментальными государственными интересами».

По его словам, особенно на этом спекулируют те кандидаты в президенты, которые в бытность свою у власти бездумно сокращали Вооруженные силы, продавали оружие по цене металлолома, сравнивали с землей военные городки, а сами армейские земли - за бесценок спускали дельцам для коммерческого строительства. «Особенно циничным выглядит, когда дельцам передавались военные госпитали. А потом в 2014 году оперировали и лечили наших раненых в палатках. Это они, эти политиканы, «хорошо» подготовили нашу армию к встрече с российским агрессором: раздели, разули, посадили на голодный паек и обезоружили», - подчеркнул он.

Президент отметил, что сотни тысяч украинских граждан, которые занимались волонтерской деятельностью и наши воины, которые в 2014 году без оружия выступили первыми на защиту страны от российского агрессора, могут это подтвердить.

Президент особо отметил работу временной следственной комиссии по проведению расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства, в том числе и в концерне «Укроборонпром». «Приветствую решение парламента, потому что это добавляет и доверия, и прозрачности, когда мы привлекаем Парламент к ответам на болезненные вопросы. Комиссия должна оценить вопиющие факты и причастность к ним каких-либо громких фамилий. И, подчеркиваю, ни одна фамилия не будет индульгенцией», - подчеркнул Порошенко.

«Но мы так же нетерпимы к любым злоупотреблений и нарушений, которые случаются и сейчас. Которые, к сожалению, не могут не случаться в системе, в которой в рамках государственно-частного партнерства работают сотни предприятий », - сказал Петр Порошенко.

Президент также подчеркнул: «Для тех кто, хочет наживаться на нашей обороноспособности, мой месседж понятен: все равны перед законом. От ответственности за злоупотребление не спасают и не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии. Ни давнее знакомство с Президентом, депутатами, министрами, лидерами оппозиции, ни с кем».

Он отметил, что решения, принятые им в последние дни, доказывают, что это точно не пустой звук, а действенный принцип. «После выхода резонансной журналистской передачи относительно возможных злоупотреблений в сфере закупок в «Укроборонпроме», которое, кстати, базировалось на утечке информации из правоохранительных органов, я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Освобожден он также от руководства двух комиссий. Чтобы ни статус, ни его связи не влияли на результаты расследования», - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что публично обратился к НАБУ, и насколько его проинформировали, дела уже возбуждены, ответная реакция уже есть. Президент поблагодарил также Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Генеральную прокуратуру, которые также присоединилась к этому процессу.

«Мои обращения были по проверке резонансных публикаций и необходимости как можно быстрее расставить все точки над «І». Именно к НАБУ апеллирую, потому что это их подследственность, и его точно никто не заподозрит в зависимости от Президента», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что НАБУ, ГБР, ГПУ, СБУ, Нацполиция - все должны работать эффективнее и своевременно выявлять тех, кто разворовывает государственное имущество или иным образом нарушает закон. «Следственными органами должны приниматься все необходимые процедуры для разоблачения злоумышленников, а после тщательного и быстрого расследования дело должно немедленно передаваться в суд. И это суд принимает окончательное решение: виновен или не виновен», - добавил Глава государства.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита «Укроборонпрома».