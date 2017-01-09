09 Января Понедельник
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Общество На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата 62
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Происшествия

В зоне АТО пропала связь с тремя военными

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Общество

В Украине выпадет до 30 см снега, в горах возможны лавины

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Происшествия

Сутки в зоне АТО: 72 обстрела, ранены 6 военных

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Общество

В 5 областях Украины перекрыты дороги

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Общество

Украина празднует Рождество Христово

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Общество

Сегодня украинцы празднуют Сочельник

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Статьи Дайджест

Новогоднее: счета к оплате

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Статьи

ЛЯПота за неделю: Велосипед Гройсмана, нечистая сила Турчинова, базар Кличко

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Интервью Эксклюзив

Ярослав Жилкин: Поиски погибших на Донбассе практически остановились

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Статьи Дайджест

«Зрады» и победы-2016: политические итоги года

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Статьи Дайджест

Дипломатические победы и поражения Украины: с кем Киеву дружить в 2017 году

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Статьи

Как Революция Достоинства может стать госпереворотом

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Статьи Дайджест

«Торги шли до последнего». Как забирали банк Коломойского

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Интервью Эксклюзив

Андрей Блинов: Бюджет следующего года напряженный, но реалистичный

268
Статьи Дайджест

Что думают педагоги о переходе школ на 12-летнею систему

325
Интервью Эксклюзив

Василий Воскобойник: Запад открывает границы перед украинцами

1030
Статьи Дайджест

Фактор 3200. Как изменятся налоги для предпринимателей

1757
Статьи Дайджест

Итоги ЗСТ с ЕС: почему украинцы не завоевали европейских рынок и какие ожидания не оправдались

523
Статьи Дайджест

Два исторических дня 1991 года в Беловежской пуще: мифы и реальность

503
Статьи Дайджест

Как накрыть новогодний стол подешевле: что будет с ценами

355
Статьи Дайджест

Грозит ли Авакову отставка?

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Интервью Эксклюзив

Сергей Вербицкий: Мы себя мало ценим

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Статьи Дайджест

Пять побед и неудач украинского спорта в 2016-м

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ПРОИСШЕСТВИЯ

Три человека ранены из-за взрыва в квартире в Сумах

Еще один человек в Украине стал жертвой собак-убийц

На Львовщине от переохлаждения умерли два человека

В зоне АТО – 51 обстрел за сутки

За сутки из-за непогоды на дорогах погибли 8 человек

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