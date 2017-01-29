30 Января Понедельник
02:07
Общество Полторак: ВСУ перешли в наступление и заняли стратегический пост под Авдеевкой 296
Вся лента новостей
Происшествия

Сегодня погибли 4 украинских военных, 5 – ранены

92
Происшествия

Штурм Авдеевской промзоны: погибли трое военных, еще один ранен

181
Происшествия

В результате боя в Авдеевской промзоне ранены трое военных

81
Происшествия

НВФ штурмовали авдеевскую промзону, силы АТО понесли потери

180
Общество

За сутки в зоне АТО 55 обстрелов, ранен военный

48
Мир

В Беларуси умер артист Александр Тиханович

315
Статьи Дайджест

Черный рынок оружия в Украине: где, сколько и почем?

1409
Статьи Дайджест

Привет от МВФ: Что нужно сделать Украине, чтобы получить очередной транш?

1014
Статьи Фото Дайджест

Снова про мову: зачем депутаты пытаются реанимировать языковой вопрос

506
Статьи Дайджест

Своя игра: чьи голоса хотят получить Вакарчук, Парубий и Савченко

395
Статьи Дайджест

Команда президента Трампа: кто эти люди?

280
Интервью Эксклюзив

Ольга Додух: За публикацию в FB можно подать в суд

447
Статьи

ЛЯПота за неделю: Басни Гройсмана, ремейк Авакова, Армагеддон Кистиона

207
Статьи Дайджест

Реформа портов началась с... приглашения латвийца

228
Статьи Дайджест

«Один шаг вперед и два – назад»

261
Статьи Дайджест

От сессии до сессии живут студенты весело, а как приходит сессия, то тут уж не до песен им

409
Статьи Дайджест

Мир больше не будет прежним: какие политические события 2017 года могут изменить будущее

504
Статьи Дайджест

Что ждет украинцев в 2017-м: прогноз экономистов

2359
Статьи Дайджест

Новогоднее: счета к оплате

476
Статьи

ЛЯПота за неделю: Велосипед Гройсмана, нечистая сила Турчинова, базар Кличко

428
Интервью Эксклюзив

Ярослав Жилкин: Поиски погибших на Донбассе практически остановились

340
Голосование

О чем бы Вам хотелось почитать в следующей колонке владелицы HR-агентства, опытного специалиста по кадрам Анны Безай?

Проголосовали:11 перейти на страницу голосования
цитата дня
С марта на экранах всей страны – открытый, непредвзятый и справедливый суд над человеком, который мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а потом на Донбасс Генеральный прокурор Юрий Луценко о начале суда над экс-президентом Виктором Януковичем
Статьи

ЛЯПота за неделю: Стойло Порошенко, истерички Гройсмана, шоумен Омеляна

433
Статьи Дайджест

Что можно позволить на новую минимальную зарплату

618
ПРОИСШЕСТВИЯ

Сегодня погибли 4 украинских военных, 5 – ранены

В Авдеевке в результате обстрела ранены двое местных жителей

Штурм Авдеевской промзоны: погибли трое военных, еще один ранен

В результате боя в Авдеевской промзоне ранены трое военных

На Харьковщине в результате взрыва в квартире пострадали 5 человек

Мультимедиа
Самое читаемое
Мир

СМИ: Администрация Трампа подготовила указ о снятии санкций с РФ

4051
Протесты

Блокада автомобилистов: на въездах в Киев подожгли покрышки

3345
Общество

Обвиняемая в убийстве двух милиционеров Заверуха вышла на свободу

2162
Общество

«Укроборонпром»: Украинская армия не может получить современное вооружение

1741
Статьи

Черный рынок оружия в Украине: где, сколько и почем?

1409
Протесты

Автомобилисты продолжат блокировать въезды в Киев до 20:00

1232
Протесты

Полиция: Автомобильная блокада Киева проходит без грубых нарушений

1066
Статьи

Привет от МВФ: Что нужно сделать Украине, чтобы получить очередной транш?

1014
Общество

МВД: Пересдавать на права не придется, будет только медосмотр

815