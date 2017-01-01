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Мир Фото Видео Стрельба в ночном клубе Стамбула: 39 погибших, из них 16 – иностранцы 26
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Экономика

Бюджет-2017 вступил в силу

7
Политика

Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

139
Общество

Самолет Шарджа-Киев с туристами вылетел в Украину

48
Общество

Более 100 украинских туристов застряли в аэропортах ОАЭ и Шри-Ланки

98
Экономика

«Нафтогаз» получил $500 миллионов кредита под гарантию Всемирного банка

123
Политика

Конгресс США намерен усилить санкции против России

134
Статьи

ЛЯПота за неделю: Велосипед Гройсмана, нечистая сила Турчинова, базар Кличко

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Интервью Эксклюзив

Ярослав Жилкин: Поиски погибших на Донбассе практически остановились

205
Статьи Дайджест

«Зрады» и победы-2016: политические итоги года

376
Статьи Дайджест

Дипломатические победы и поражения Украины: с кем Киеву дружить в 2017 году

440
Интервью Эксклюзив

Сергей Вербицкий: Мы себя мало ценим

1906
Статьи Дайджест

«Торги шли до последнего». Как забирали банк Коломойского

1424
Интервью Эксклюзив

Андрей Блинов: Бюджет следующего года напряженный, но реалистичный

245
Статьи Дайджест

Что думают педагоги о переходе школ на 12-летнею систему

293
Интервью Эксклюзив

Василий Воскобойник: Запад открывает границы перед украинцами

927
Статьи Дайджест

Фактор 3200. Как изменятся налоги для предпринимателей

1499
Статьи Дайджест

Итоги ЗСТ с ЕС: почему украинцы не завоевали европейских рынок и какие ожидания не оправдались

480
Статьи Дайджест

Два исторических дня 1991 года в Беловежской пуще: мифы и реальность

461
Статьи Дайджест

Как накрыть новогодний стол подешевле: что будет с ценами

329
Статьи Дайджест

Грозит ли Авакову отставка?

634
Статьи Дайджест

Об отмене моратория на экспорт украинского леса

677
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Какое политическое событие Вы считаете самым важным в 2016 году?

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цитата дня
Нечистая сила именно на христианские праздники себя и проявляет. Именно с такой нечистой силой мы ведем войну, защищая нашу Украину Секретарь СНБО Александр Турчинов о возможных провокациях со стороны НВФ во время новогодних и рождественских праздников
Статьи Дайджест

Пять побед и неудач украинского спорта в 2016-м

89
Интервью Эксклюзив

Иван Примаченко: У нас нет времени на классическую реформу образования

561
ПРОИСШЕСТВИЯ

НВФ атаковали военных под Попасной

На Днепропетровщине в результате пожара погибли два человека

Застреленный полицейскими Хмельницкого мужчина ранил троих человек

За сутки в зоне АТО ранены трое военных

В Хмельницком патрульные застрелили мужчину

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