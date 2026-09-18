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Корецький анонсував аудит у Кабміні

Корецький анонсував аудит у Кабміні

В Україні розпочинається аудит системи державного управління з метою оптимізації апарату та вдосконалення врядування. Про це у Телеграмі повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

«Державний апарат в умовах війни має працювати швидше й ефективніше. Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління. Буде проведено комплексний аналіз системи державного управління де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, планується проаналізувати, як працює цифрове врядування та автоматизовані внутрішні процеси у центральних органах виконавчої влади.

Також прийнято рішення переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади.

«Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ», - додав Корецький.

Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави.

Крім того, планується змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави.

Відповідальність за реалізацію цих заходів покладено на відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади. Керівники отримали відповідні доручення. Координацію та контроль за виконанням доручень буде здійснювати Державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар’євич.

Як повідомлялося, уряд планує переглянути організаційну структуру районних державних адміністрацій та передбачити підвищення посадових окладів їхніх працівників під час формування державного бюджету на наступний рік.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Кабмінаудиткадрові зміниСергій Корецький
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