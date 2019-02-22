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Досудебное следствие по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк продлили до 3 июля. Такое решение принял судья Шевченковского суда Киева Оксана Хардина по ходатайству прокуроров, сообщает Радио Свобода.

Прокуратура настаивала на том, что надо провести ряд экспертиз и собрать другие доказательства, что невозможно сделать менее чем за 4 месяца. Адвокаты же настаивали на том, что следствие намеренно затягивают, поэтому его следует продолжать только на месяц.

Предварительный срок досудебного следствия истекал 3 марта.

Накануне отец убитой Виктор Гандзюк заявил, что испытывает давление, слежку и угрозы от неизвестных. На это адвокаты подозреваемого в организации убийства Владислава Мангера подали ходатайство – предоставить Виктору Гандзюку государственную охрану.

Мангер заявил, что не может совершать давление, угрозы или слежения за Гандзюком, поскольку носит браслет, и его везде сопровождает Служба безопасности Украины. Он предположил, что отцу Гандзюк могут угрожать должностные лица СБУ, которых он ранее назвал вероятными организаторами убийства.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.
ForUm

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