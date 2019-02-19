Полицейские надели электронный браслет главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

«В соответствии с постановлением суда, которое поступило в полицию Херсонской области, этот гражданин отпущен под залог с обязательным ношением электронного средства контроля. В субботу (16 февраля - ред.) в присутствии следователя такой электронный браслет был на него надет», - рассказал Тракало.

Спикер добавил, что передвижение подозреваемого разрешено только по городу, а выезд за пределы Херсона возможен только с разрешения следователя Службы безопасности Украины, которая проводит досудебное расследование по этому делу.

Ранее СМИ сообщили, что электронный браслет для Мангера не нашли.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.