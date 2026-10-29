У українців почнуть забирати квартири через борги за комуналку

В Україні збільшили мінімальну суму заборгованості, за якої під час виконавчого провадження можуть звернути стягнення на єдине житло боржника. Замість приблизно 170 тисяч гривень поріг тепер перевищує 430 тисяч гривень. Нові правила діють із 23 жовтня 2026 року, повідомили в Міністерстві юстиції України.

Зміни передбачені законом № 4833-IX. У Мін’юсті пояснили, що підвищення порогу враховує економічні умови та обставини, у яких українці опинилися через війну.

Для прикладу, якщо щомісячна плата за комунальні послуги становить 6 тисяч гривень, накопичення боргу понад 430 тисяч гривень за умови повної несплати триватиме близько шести років.

Водночас перевищення встановленого порогу не означає автоматичного вилучення квартири чи будинку. «За комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забирати не будуть», — заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко. За його словами, боржників із такими значними сумами заборгованості небагато.

Закон також передбачає додатковий захист єдиного житла військовослужбовців. Окремі гарантії встановлено для боржників за житлово-комунальні послуги, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляло раніше ForUa, Корецький закликав українців готуватися до чорної зими.