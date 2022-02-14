Общественный вещатель обращается в Госпогранслужбу для проверки справки, предоставленной командой финалистки нацотбора на Евровидение-2022 Алины Паш.

Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе Суспильного.

«В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обращается в ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы», - говорится в сообщении.

Суспильне не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе «Евровидение» с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов.

Напомним, Суспильне уже обращалось в Государственную пограничную службу Украины, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе.