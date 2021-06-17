Около сотни человек собрались у здания Министерства внутренних дел в четверг, 17 июня — в день рождения херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая была убита в 2018 году. Участники акции требуют справедливого расследования ее убийства, передает hromadske.

Участники акции зажгли файеры и скандировали «Кто заказал Катю Гандзюк», «Аваков — черт» и другие.

Они также написали на асфальте у здания МВД фамилии четырех, по их мнению, ответственных за расследование убийства активистки:

Арсена Авакова — министра внутренних дел;

Антона Геращенко — заместителя Авакова;

Артура Мерикова — бывшего руководителя Национальной полиции Херсонской области. Активисты утверждают, что это он предупредил организатора убийства, криминального авторитета Алексея Левина о слежке;

Сергея Курдилова — бывшего подчиненного Мерикова, который, по словам активистов, умышленно вел следствие по делу Гандзюк ложным образом, чтобы не допустить задержания виновных.

Около 20 человек были в футболках с надписью «Кто заказал Катю Гандзюк». Также на акции были адвокат Маси Найем, экс-руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко и депутат Киевсовета Роман Ратушный.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского.

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку. Договоренность о нападении происходила во дворе Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

В январе 2020 суд арестовал Павловского. Он признал свою вину.

Павловский в суде заявил, что другой подозреваемый Алексей Левин называл заказчиком нападения главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

16 октября суд признал Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.