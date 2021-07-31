также в разделеОбщество
Украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции 9
СБУ допросила Чауса 17
Две области Украины не соответствуют «зеленой» зоне 16
Боевику «ДНР» сообщили о подозрении в пытках военных 10
В Украине объявили штормовое предупреждение 18
В Украине более двух миллионов человек полностью привились от COVID-19 12
За сутки в Украине более 900 новых случая коронавируса 13
За сутки на Донбассе четыре нарушения перемирия 8
В Азовском море ночью прошли учения 18
30 июля. Картина дня 16
НАБУ: Чауса незаконно привезли в здание СБУ 80
На пляжах Бердянска лучше не купаться: в море инфекция 151
СНБО ввел санкции против еще трех контрабандистов – немца и украинцев 29
СНБО может ввести временные администрации на предприятиях энергетической сферы 91
В ВСУ назначена первая женщина-командующий 51
В зоне ЧАЭС восстановили путь к хранилищу отработанного ядерного топлива 26
Болгария изменила условия въезда для украинцев 38
НАБУ: Правоохранители, которые задержали Чауса, не выходили на связь с детективами 37

Сегодня третья годовщина нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. США призывают укаинские власти установить справедливость и привлечь убийц к ответственности.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Американские дипломаты отмечают, что Гандзюк боролась с коррупцией и отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.

«Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк. Мы призываем власти привлечь убийц к ответственности», - сказал в видеообращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги