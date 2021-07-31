Сегодня третья годовщина нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. США призывают укаинские власти установить справедливость и привлечь убийц к ответственности.

Об этом сообщает посольство США в Украине .

Американские дипломаты отмечают, что Гандзюк боролась с коррупцией и отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.

«Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк. Мы призываем власти привлечь убийц к ответственности», - сказал в видеообращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп.