Путін заявив, що Росія тісно співпрацює з Маском, поки Україна покладається на Starlink

Росія підтримує тісні контакти з американським підприємцем, засновником SpaceX Ілоном Маском щодо низькоорбітальних супутникових угруповань, попри політичні розбіжності. Про це заявив кремлівський лідер Владімір Путін під час відвідування виставки в межах саміту «Росія – Африка» в середу.

Путін назвав Маска «геніальною людиною» та зазначив, що його компанія має на орбіті понад 5 тисяч супутникових апаратів, тоді як Росія лише починає розвивати власні відповідні проєкти.

«Ми пишаємося тим, що ми почали це робити й почали робити самостійно. Ми в тісному контакті з нашими американськими партнерами, зокрема паном Маском, тому що на орбітах дуже важливо не заважати одне одному, дотримуватися певної дисципліни, порядку», – сказав Путін.

За його словами, Росія та американські партнери зацікавлені в такій співпраці, незважаючи на політичні питання. Він додав, що в цій сфері працюють російська державна корпорація «Роскосмос» та інші компанії.

Приблизно в той самий час Маск зробив репост у соцмережі X допису про допомогу Україні терміналами супутникового зв’язку Starlink. Автор повідомлення стверджував, що Росія має можливості знищувати супутники на орбіті, посилаючись на випробування російської протисупутникової ракети «Нудоль» 15 листопада 2021 року. Тоді внаслідок ураження старого російського супутника утворилася значна кількість уламків.

Коментуючи цей допис, Маск заявив, що Starlink має залишатися цивільним проєктом, хоча його можна використовувати для військової інфраструктури. На його думку, використання супутникового зв’язку для наступальних ударів може перетворити супутники на законну ціль для удару у відповідь.

«Якщо противник підірве супутники Starlink, це спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, унаслідок якої утвориться велике поле космічного сміття, що зробить космос непридатним для використання», – написав Маск.

У ніч проти 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв’язку Starlink. За даними джерел «Інтерфакс-Україна» в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв’язок під час руху зі швидкістю вище встановленого порога. Залежно від обладнання він становив приблизно 72–161 км/год.

Це ускладнило роботу безпілотників-перехоплювачів та ударних дронів, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв’язку. Міноборони України проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали комунікації.

24 жовтня міністр оборони України Євген Хмара повідомив, що системи моніторингу відомства фіксують відновлення швидкісних показників Starlink і Starshield. За його словами, зв’язок залишався стабільним навіть на швидкості понад 400 км/год.

Хмара пов’язав це з прямим діалогом і позицією президента України на найвищому рівні та наголосив, що відновлення роботи супутникового зв’язку має критичне значення для фронту, застосування безпілотників, логістики й комунікації військових.