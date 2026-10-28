Велика Британія збільшить допомогу Україні на 10 млрд фунтів

Велика Британія збільшить фінансову підтримку України на 10 млрд фунтів стерлінгів, зокрема виділить додаткові кошти на посилення протиповітряної оборони цієї зими. Про новий пакет допомоги 28 жовтня повідомили президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем за підсумками телефонної розмови.

Зеленський подякував Лондону за «незмінну сильну й справді лідерську підтримку» та зазначив, що новий пакет доповнить щорічну допомогу, яку Британія вже надає Україні.

«Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя», – повідомив президент.

За словами Зеленського, це рішення ухвалили вчасно, щоб Росія розуміла, що Україна не залишиться сам на сам із проблемами, які Москва намагається загострити. Президент також обговорив із британським прем’єром санкційну політику.

«Британія в цьому буде й надалі принциповою. Це глобально важливий приклад», – наголосив Зеленський.

Уряд Великої Британії підтвердив розмову та повідомив, що новий пакет підтримки передбачає три основні складові.

500 млн фунтів стерлінгів додаткової військової допомоги від Міністерства оборони Великої Британії для термінового посилення української протиповітряної оборони цієї зими.

7 млрд фунтів стерлінгів економічної підтримки, яку надаватимуть протягом трьох років.

3 млрд фунтів стерлінгів фінансових гарантій від британського агентства UK Export Finance, які спрямують передусім на військові потреби України.

У британському уряді заявили, що це найбільший фінансовий пакет, який Велика Британія будь-коли надавала Україні. За словами Бернема, він демонструє рішучість Лондона забезпечити Україну всім необхідним для продовження боротьби проти російського вторгнення.

Лідери двох країн також обговорили майбутню зустріч у межах Європейської політичної спільноти. Вони погодилися, що її варто використати для активізації підтримки України з боку міжнародних партнерів.

Раніше, 14 жовтня, стало відомо, що Велика Британія прискорить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, які використовують, зокрема, для збиття реактивних безпілотників.