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Суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. Об этом заявил глава Службы безопасности Украингы Василий Грицак, сообщает 112 Украина.

«Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу. Суд сегодня утром рассмотрел меру пресечения и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей до 3 декабря текущего года господину Павловскому», - сказал Грицак.

По его словам, Павловского задержали не в столице, однако доставили в Киев.

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Павловский был задержан еще в субботу, 10 ноября.

«Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога И. Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК)», - написала она в Twitter.

Как сообщал ForUm, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует штатный помощник нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

Позже Паламарчук уволил Павловского.

 
ForUm

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