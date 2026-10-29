Хто покриває злочин? Чому у справі вбивства Семироза згадують генерала Задорожного

Волонтер і ветеран російсько-української війни Ярослав Бондаренко оприлюднив матеріал про загибель військовослужбовця ЗСУ Петра Семироза у Чернігові, звернувши особливу увагу на відсутність публічної реакції керівництва Національної гвардії України.

За версією слідства, у ніч на 20 жовтня під час конфлікту офіцер НГУ застосував табельну зброю, внаслідок чого загинув 41-річний військовослужбовець ЗСУ Петро Семироз. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою без права застави. Остаточну оцінку обставинам трагедії має надати суд.

Чому мовчить генерал НГУ Антон Задорожний?

У своєму матеріалі Ярослав Бондаренко наголошує: за викладеною ним інформацією, у період із 20 до 25 жовтня публічних коментарів від Головного управління НГУ та командування Північного Київського територіального управління щодо трагедії не було.

Автор ставить питання до керівництва управління, яке очолює бригадний генерал Антон Задорожний: чи призначено службове розслідування, хто відповідав за контроль табельної зброї та які заходи вживаються для з’ясування обставин події?

Водночас, відсутність публічних коментарів сама по собі не доводить факту покривання підозрюваного. Обмеження на розголошення матеріалів досудового розслідування можуть пояснювати частину інформаційної тиші. Однак питання внутрішнього контролю, військової дисципліни та організаційних висновків залишаються суспільно важливими.

Ключова вимога, на якій акцентує автор, — прозорість у межах закону та зрозуміла відповідь командування щодо службової відповідальності. Йдеться не про автоматичне покладення кримінальної вини на керівників, а про необхідність з’ясувати, чи були дотримані правила обігу зброї та чи вжито належних заходів після трагедії.

Ярослав Бондаренко також критикує українські медіа за плутанину у визначенні військових відомств і незрозуміле використання помилкового прізвища в заголовках, наголошуючи на важливості перевірки фактів у резонансних справах.