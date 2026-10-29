Вчителів штрафуватимуть за російську мову

Українських учителів за використання російської мови під час уроків можуть попередити або оштрафувати на суму від 3400 до 5100 гривень. За повторні порушення передбачені більші штрафи, які можуть сягнути 11 900 гривень. Про це заявила мовна омбудсменка Олена Івановська.

Підставою для розгляду справи може стати скарга на порушення мовного законодавства. Якщо порушення підтвердять, педагогу можуть винести попередження або призначити штраф.

За словами Івановської, деякі вчителі після виклику до Офісу мовного омбудсмена пояснюють використання російської мови випадковістю та обіцяють більше не порушувати закон. Інші ж принципово відмовляються сплачувати штрафи.

Якщо штраф не сплатити добровільно, його можуть стягнути примусово, а сума стягнення може подвоїтися.

Омбудсменка також розповіла, що керівники освітніх закладів іноді розривають контракти з педагогами, які порушують мовне законодавство, щоб уникнути репутаційних втрат. Водночас її офіс не веде статистики таких звільнень.

Скарги надходять не лише щодо вчителів шкіл, а й стосовно працівників позашкільних закладів, зокрема мистецьких шкіл і спортивних секцій.

Окремо Івановська звернула увагу на приватну освіту. На її думку, законодавство потребує чіткішого врегулювання мовних вимог для приватних освітніх закладів.

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