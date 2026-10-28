Кравченко звинуватив керівників НАБУ і САП у підготовці нападу на нього в Австрії

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) нібито причетні до відправлення в Австрію групи осіб, яка мала вчинити проти нього насильницькі дії. За його словами, вказівки цій групі надходили з Офісу президента. Водночас Кравченко визнав, що не має достовірної інформації про те, хто саме міг віддавати такі накази.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Кравченко стверджує, що ще у вересні отримав інформацію про групу осіб, яку нібито відправили до Австрії для вчинення проти нього «протиправних насильницьких дій». За його словами, тоді йому повідомили, що ініціаторами відправлення групи були керівники НАБУ та САП.

Колишній генпрокурор також заявив про затримання в Австрії двох військовослужбовців підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Артан». Він стверджує, що один із затриманих раніше працював у підрозділі зовнішнього спостереження НАБУ.

За словами Кравченка, командир «Артану» Віктор Торкотюк на момент затримання підлеглих також перебував в Австрії. Ексгенпрокурор заявив, що Торкотюку нібито пообіцяли посаду за участь у цій операції.

Кравченко також стверджує, що накази групі надходили з Офісу президента, однак не назвав конкретних осіб, які могли їх віддавати, і визнав, що не має достовірних даних про це.

Водночас у своєму дописі колишній генпрокурор не пояснив, чому досі не повернувся в Україну після відрядження. Наведені ним звинувачення щодо керівників НАБУ і САП та ймовірної операції в Австрії потребують незалежного підтвердження.