Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО путем внесения соответствующих изменений.

Нардепы обратились к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления Плана действий относительно членства (ПДЧ).

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего Главу государства Петра Порошенко и еще трех кандидатов в президенты. Также фигурант дела секс-скандала с Варченко Владимир Петров стал кандидатом в президенты.

Служба безопасности Украины опровергла обвинения некоторых кандидатов в президенты в том, что за ними осуществляется незаконная слежка и прослушивание.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную Сотню, потому что являются жертвами.

Московский городской суд отклонил жалобы на продление сроков ареста четырем военнопленным украинским морякам.

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Городской голова Днипра Борис Филатов категорически против такого переименования.

В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета Министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску народного депутата Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал украинскую сторону допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществлять процесс наблюдения за выборами, ответили в МИД.

Тем временем Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», которым запретила наблюдателям из страны-агрессора наблюдать за выборами в Украине.

Германия и Франция заинтересовались так называемым новым «мирным планом Сайдика», который ранее отвергла Украина.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство в отношении народного депутата Радикальной партии Сергея Рыбалки по факту возможной государственной измены.

Во Львове правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия «Сармата» Олешко.

Украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл серебряную награду на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в Юте (США).

Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на аресте почти 300 тысяч долларов с британских счетов экс-главы ГФС Украины Романа Насирова, которые он «забывал» декларировать в течение трех лет.